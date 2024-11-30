Вражеским силам удалось оккупировать несколько населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.

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Россияне оккупировали несколько населенных пунктов

Ночью 30 ноября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Кроме этого, вражеские силы оккупировали 3 села.

Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное, а также продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово,

– говорится в сообщении.

Россияне оккупировали Желтое: смотрите на карте

Враг оккупировал Пустынку: смотрите на карте

Войска противника оккупировали Раздольное: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Ильинки: смотрите на карте

Армия Кремля продвинулась возле Новодонецкого: смотрите на карте

Войска страны-агрессора продвинулись вблизи Трудового: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Пушкино: смотрите на карте

Российская армия продвинулась в Курахово: смотрите на карте