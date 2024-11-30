Ворожим силам вдалося окупувати декілька населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.

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Росіяни окупували кілька населених пунктів

Вночі 30 листопада аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля кількох населених пунктів. Крім цього, ворожі сили окупували 3 села.

Ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне, а також просунувся біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому,

– ідеться в повідомленні.

Росіяни окупували Жовте: дивіться на карті

Ворог окупував Пустинку: дивіться на карті

Війська противника окупували Роздольне: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися біля Іллінки: дивіться на карті

Армія Кремля просунулася біля Новодонецького: дивіться на карті

Війська країни-агресорки просунулися поблизу Трудового: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Пушкіного: дивіться на карті

Російська армія просунулася в Кураховому: дивіться на карті