Про це він сказав у подкасті Nachgefragt оборонного відомства Німеччини, повідомляє 24 Канал.

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Що може чекати на Покровськ

Фройдінг проаналізував події на фронті в Україні. Він оцінює, що наразі "Росія володіє військовою ініціативою на всіх фронтах, у всіх областях", зокрема й на Донбасі, який вже кілька місяців є центром бойових дій.

"Росія атакує там з майже немислимим розгортанням людей і матеріальних засобів", – додав німецький генерал. Також він зазначив, що російська армія зазнає великих втрат в особовому складі – до 2000 людей на добу.

За його словами, в районі Покровська склалася "особливо критична ситуація". Він наголосив, що Покровськ має велике значення, оскільки це важливий транспортний вузол.

Я вважаю, що Покровськ доведеться залишити наприкінці року або на початку 2025 року,

– сказав він.

Крім цього, німецький генерал прогнозує ескалацію бойових дій і в Курській області, яка частково контролюється українськими силами – зокрема за рахунок участі військових КНДР.