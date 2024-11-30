Об этом он сказал в подкасте Nachgefragt оборонного ведомства Германии, сообщает 24 Канал.

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Что может ждать Покровск

Фройдинг проанализировал события на фронте в Украине. Он оценивает, что сейчас "Россия владеет военной инициативой на всех фронтах, во всех областях", в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий.

"Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – добавил немецкий генерал. Также он отметил, что российская армия несет большие потери в личном составе – до 2000 человек в сутки.

По его словам, в районе Покровска сложилась "особенно критическая ситуация". Он подчеркнул, что Покровск имеет большое значение, поскольку это важный транспортный узел.

Я считаю, что Покровск придется оставить в конце года или в начале 2025 года,

– сказал он.

Кроме этого, немецкий генерал прогнозирует эскалацию боевых действий и в Курской области, которая частично контролируется украинскими силами – в частности за счет участия военных КНДР.