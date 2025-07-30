Российская армия продолжает иметь частичный успех на фронте. На этот раз врагу удалось продвинуться в Запорожской и Донецкой области, в частности у административной границы Днепропетровской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили ночью 30 июля.

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Где фиксируют продвижение врага в DeepState?

По данным аналитиков россияне имели продвижение на Покровском Новопавловском, Торецком и вблизи административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Кроме того, успехи у оккупантов были и на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Враг продвинулся возле Разино, Темировки, Малиевки, Александрограда и в Яблоновке,

– отметили в DeepState.

Какова ситуация возле Разино: смотрите на карте

Что происходит вблизи Темировки: смотрите на карте

Как изменился фронт возле Малиевки: смотрите на карте

Где россияне продвинулись неподалеку Александрограда: смотрите на карте

В Яблоновке у врага были продвижения: смотрите на карте

К слову, 29 июля аналитики DeepState рассказывали, что враг продвинулся возле 2 населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Полтавке и Воскресенке.