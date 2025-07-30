Враг имел продвижение на Запорожье, Донетчине и возле админграницы Днепропетровщины, – DeepState
- Российские силы имели частичный успех на фронте в Запорожской, Донецкой областях и у админграницы Днепропетровщины.
- Продвижение зафиксировано у населенных пунктов Разино, Темировка, Малиевка, Александроград, Яблоновка.
Российская армия продолжает иметь частичный успех на фронте. На этот раз врагу удалось продвинуться в Запорожской и Донецкой области, в частности у административной границы Днепропетровской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили ночью 30 июля.
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Где фиксируют продвижение врага в DeepState?
По данным аналитиков россияне имели продвижение на Покровском Новопавловском, Торецком и вблизи административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Кроме того, успехи у оккупантов были и на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.
Враг продвинулся возле Разино, Темировки, Малиевки, Александрограда и в Яблоновке,
– отметили в DeepState.
Какова ситуация возле Разино: смотрите на карте
Что происходит вблизи Темировки: смотрите на карте
Как изменился фронт возле Малиевки: смотрите на карте
Где россияне продвинулись неподалеку Александрограда: смотрите на карте
В Яблоновке у врага были продвижения: смотрите на карте
К слову, 29 июля аналитики DeepState рассказывали, что враг продвинулся возле 2 населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Полтавке и Воскресенке.