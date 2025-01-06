Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также показали обновленную карту фронта.

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Где продвинулся враг

Около 1 часа ночи 6 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного,

– говорится в сообщении.

Противник продвинулся в Торецке: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись в Зеленом: смотрите на карте

Войска страны-агрессора продвинулись в Петропавловке: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Воздвиженки: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Барановки: смотрите на карте

Российская армия продвинулась возле Песчаного: смотрите на карте