Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также показали обновленную карту фронта.
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Где продвинулся враг
Около 1 часа ночи 6 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного,
– говорится в сообщении.
Противник продвинулся в Торецке: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись в Зеленом: смотрите на карте
Войска страны-агрессора продвинулись в Петропавловке: смотрите на карте
Враг продвинулся возле Воздвиженки: смотрите на карте
Захватчики продвинулись возле Барановки: смотрите на карте
Российская армия продвинулась возле Песчаного: смотрите на карте