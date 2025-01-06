Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також показали оновлену карту фронту.

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Де просунувся ворог

Близько 1 години ночі 6 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, противник просунувся біля кількох населених пунктів.

Ворог просунувся в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного,

– ідеться в повідомленні.

Противник просунувся в Торецьку: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися в Зеленому: дивіться на карті

Війська країни-агресорки просунулися в Петропавлівці: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Воздвиженки: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Баранівки: дивіться на карті

Російська армія просунулася біля Піщаного: дивіться на карті