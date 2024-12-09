Враг все ближе к Покровску: DeepState обновили карту фронта

Российские захватчики не оставляют попыток захватить как можно больше территорий на Востоке Украины. Так, в течение суток враг имел продвижение в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также показали обновленную карту фронта.

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Какая ситуация на фронте сейчас

Противник продолжает активные наступательные действия на Востоке. В частности, враг продолжает штурмовать на Покровском и Кураховском направлениях, где, к сожалению, имеет продвижение.

Так, в течение суток противник наступал в Курахово Донецкой области. Как сообщили аналитики DeepState, враг имеет продвижение в городе.

Бои за Курахово: смотрите на карте

Также оккупанты продвинулись в населенном пункте Трудовое.

Враг атакует Трудовое: смотрите на карте

Продолжает активные наступательные действия враг и на Покровском направлении. Так, оккупанты имели продвижение возле населенных пунктов Шевченко и Новый Труд.

Россияне наступают на Покровском направлении: смотрите на карте

Не оставляет атак российская армия и в районе населенного пункта Пушкино. К сожалению, на этом участке оккупанты также имели продвижение.

Враг продвигается возле Пушкино: смотрите на карте

К слову, в вечерней сводке 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте произошло 178 боевых столкновений, большинство из которых на Кураховском и Покровском направлениях. Также враг продолжает активно атаковать позиции ВСУ на Времовском направлении.

Российские захватчики, в общем, наступают на всей линии разграничения. Также противник пытается выбить ВСУ и на территории Курской области.

Аналитики ISW добавляют, что Силы обороны Украины не только сдерживают российское нашествие и дают отпор врагу, но и отбивают позиции. В частности, ВСУ продвинулись в Курской области. Наши защитники имели успех сразу в нескольких населенных пунктах к северо-востоку от Суджи.

Также украинские защитники восстановили утраченные позиции вблизи Большой Новоселки на Времовском направлении. Однако ситуация продолжает обостряться, ведь враг сразу начинает строить передовые инженерно-фортификационные сооружения и закрепляться. Аналитики DeepState ранее сообщали, что на этом участке фронта враг сразу перебрасывает пехоту, которая непрерывно продолжает штурмовать позиции Сил обороны.