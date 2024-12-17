Россияне оккупировали Анновку, продвинулись на Курщине и в Курахово: обновленная карта DeepState

Российские захватчики не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий. Агрессор оккупировал Анновку Покровского района. Кроме того, продвинулся в Курахово и еще возле нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту боевых действий от DeepState.

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Какая ситуация на фронте сегодня: карта DeepState

В ночь на 17 декабря аналитики сообщили, что российские захватчики оккупировали Анновку. Кроме того, продвинулись у Кругленького, Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, а также в Курахово, Шевченко и Константинопольском.

Заметим, село Анновка расположено в Покровском районе Донецкой области.

Россияне оккупировали Анновку: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись в Курахово: смотрите на карте

Также российские войска имели определенные успехи возле Кругленького. Это приселок в Суджанском районе Курской области.

Враг продвинулся возле Кругленького: смотрите на карте

Села Дальнее и Константинопольское входят в Кураховскую городску общину Покровского района Донецкой области. Также оккупанты имели успехи у Трудового и Успеновки, что на Запорожье.

Продвижение агрессора у Дального, Трудового и Успеновки: смотрите на карте

Сторожевое, возле которого продвинулся противник, расположено в Волновахском районе Донецкой области.

Продвижение возле Сторожевого: смотрите на карте

Кроме того, оккупационные войска продвинулись возле сел Шевченко и Песчаное – в Волновахском и Покровском районах соответственно.

Враг имел успехи у Шевченко и Песчаного: смотрите на карте