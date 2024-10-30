Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку: обновление карты DeepState

Страна-агрессор не выводит свое войско из Украины и продолжает наступать. Стало известно, что вражеские силы оккупировали Богоявленку и Новоукраинку.

Кроме этого, захватчики продвинулись еще в двух населенных пунктах. Об этом сообщили аналитики DeepState в среду, 30 октября.

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Где продвинулся враг

Около 3 ночи 30 октября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, российские оккупанты оккупировали 2 населенных пунктах, а также продвинулись еще в двух.

Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне,

– говорится в сообщении.

Враг оккупировал Богоявленку: смотрите на карте

Российские захватчики оккупировали Новоукраинку: смотрите на карте

Противник продвинулся в Селидово: смотрите на карте

Агрессор продвинулся в Ясной Поляне: смотрите на карте