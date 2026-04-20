ВСУ держатся возле Константиновки вопреки заявлениям России, – ISW о ситуации на Донбассе

Российские войска и в дальнейшем стремятся захватить всю Донецкую область. Несмотря на активные обстрелы и попытки штурмов украинские Силы обороны удерживают позиции, в частности возле Константиновки.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация в Донецкой области?

Аналитики сообщили, что армия России продолжает наступать с целью захвата всей Донецкой области, но без существенного результата.

Враг безуспешно атаковал на Славянском направлении, в районах Константиновки-Дружковки, возле Покровска, Новопавловки и Александровки.

Удары в районе Покровска / Карта ISW

Вблизи Лимана оккупанты интенсивно бьют FPV-дронами. Начальник местной администрации Александр Журавлев сообщил, что из-за массированных атак почти невозможно восстановить антидронные сетки.

В то же время геолокационные данные свидетельствуют об удержании позиций украинскими бойцами на северо-востоке Константиновки. Аналитики считают, что российские войска не смогли закрепиться вблизи позиций ВСУ, а лишь незначительно инфильтрировались в этот район.

Ситуация возле Константиновки / Карты ISW

Параллельно Силы обороны били по важным объектам для россиян в районе оккупированного Мариуполя. Так, ночью 19 апреля под ударом были склады техники вблизи Мангуша и Тополиного, добавляют аналитики.

Последние новости с фронта