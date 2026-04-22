Россия безрезультатно давит на фронте, пока ВСУ контратакуют: обзор ситуации и карты ISW

Российская армия проводжує атаковать украинские позиции на разных направлениях фронта. Силы обороны контратакуют кое-где, поэтому существенных продвижений противник не достигает.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Аналитики сообщили, что 21 апреля россияне наступали в Сумской области. В то же время украинские бойцы контратаковали на юго-восток от Сум. В частности, они отбили механизированное наступление противника вдоль границы с Курской областью. Российские источники заявляют о якобы продвижении в районах Мирополья, Проходов и Таратутино.

На севере Харьковской области ISW зафиксировало активизацию атак и инфильтрацию россиян в районе Ветеринарного. Бои продолжались у Волчанска, где Украина контратаковала.

Украинские военные продвинулись на Купянском направлении, тогда как оккупанты сохраняют ограниченное присутствие в самом Купянске. А российские обстрелы украинских позиций на северо-востоке Подола свидетельствуют об отсутствии россиян в этом районе. Бои шли и в направлении Боровой, но без продвижений сторон.

Ситуация на северо-востоке / Карты ISW

Российские войска усилили использование малых групп и дронов на Славянском направлении. А украинские защитники продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка к юго-востоку от Константиновки.

Вопреки заявлениям российского генштаба о захвате Гришино, по данным аналитиков, атаки в районе Доброполья и Покровска состоялись без продвижения. Аналогичная ситуация с боями на Новопавловском направлении и у Александровки.

Бои шли также на Запорожье. На Гуляйпольском направлении и на западе области российские военные результатов не достигли.

На Херсонском направлении наземных боев не зафиксировали.

Ситуация на фронте / Карты ISW

