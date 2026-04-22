Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Аналітики повідомили, що 21 квітня росіяни наступали у Сумській області. Водночас українські бійці контратакували на південний схід від Сум. Зокрема, вони відбили механізований наступ противника вздовж кордону з Курською областю. Російські джерела заявляють про нібито просування в районах Миропілля, Проходів і Таратутиного.

На півночі Харківщини ISW зафіксувало активізацію атак та інфільтрацію росіян в районі Ветеринарного. Бої тривали біля Вовчанська, де Україна контратакувала.

Українські військові просунулись на Куп'янському напрямку, тоді як окупанти зберігають обмежену присутність у самому Куп'янську. А російські обстріли українських позицій на північному сході Подолу свідчать про відсутність росіян у цьому районі. Бої точились й в напрямку Борової, але без просувань сторін.

Російські війська посилили використання малих груп та дронів на Слов'янському напрямку. А українські оборонці просунулись в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на південний схід від Костянтинівки.

Всупереч заявам російського генштабу про захоплення Гришиного, за даними аналітиків, атаки в районі Добропілля та Покровська відбулись без просування. Аналогічна ситуація із боями на Новопавлівському напрямку та біля Олександрівки.

Бої точились також на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку та на заході області російські військові результатів не досягли.

На Херсонському напрямку наземних боїв не зафіксували.

