О подробной ситуации на фронтах на утро 29 апреля доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Ракетные обстрелы не утихают

За прошедшие сутки Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам. К сожалению, есть попадания, погибли и получили ранения мирные люди.

В целом за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наши защитники уничтожили 21 крылатую ракету, а также – 2 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 ударных дрона. От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр.

Какая ситуация на фронтах

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на:

  • Лиманском,
  • Бахмутском,
  • Авдеевском,
  • Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки совершил 48 атак на указанных участках фронта.

Север

Восток

Юг

Вместе с тем авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 4 пункта управления,
  • склад боеприпасов,
  • 4 района сосредоточения живой силы противника.