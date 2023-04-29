О подробной ситуации на фронтах на утро 29 апреля доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Ракетные обстрелы не утихают

За прошедшие сутки Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам. К сожалению, есть попадания, погибли и получили ранения мирные люди.

В целом за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наши защитники уничтожили 21 крылатую ракету, а также – 2 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 ударных дрона. От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр.

Обратите внимание! Ракетные удары по гражданским домам никак не влияют на ситуацию на фронте. Враг прибегает к такой тактике из-за провалов на поле боя.