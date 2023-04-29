Про детальну ситуацію на фронтах станом на ранок 29 квітня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Дивіться також Україна планує контрнаступ, зокрема для повернення Криму, – Зеленський

Ракетні обстріли не вщухають

Минулої доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах та житлових будинках. На жаль, є влучання, загинули та отримали поранення мирні люди.

Загалом протягом минулої доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Наші захисники знищили 21 крилату ракету, а також – 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня і 2 ударних дрони. Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро,

Зверніть увагу! Ракетні удари по цивільних будинках ніяк не впливають на ситуацію на фронті. Ворог вдається до такої тактики через провали на полі бою.