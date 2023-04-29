Про детальну ситуацію на фронтах станом на ранок 29 квітня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ракетні обстріли не вщухають

Минулої доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах та житлових будинках. На жаль, є влучання, загинули та отримали поранення мирні люди.

Загалом протягом минулої доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Наші захисники знищили 21 крилату ракету, а також – 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня і 2 ударних дрони. Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро,

Яка ситуація на фронтах

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на:

  • Лиманському,
  • Бахмутському,
  • Авдіївському,
  • Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту.

Північ

Схід

Південь

Разом з тим авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 4 пункти управління,
  • склад боєприпасів,
  • 4 райони зосередження живої сили противника.