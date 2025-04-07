Враг пытается прорвать оборону на Харьковщине и Запорожье: карта боевых действий 7 апреля

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются прорвать оборону в нескольких районах, но снова несут большие потери.

За минувшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе Волчанска и Каменки. Противник активно пытался продвигаться, но без успеха.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Украинские военные отбили штурмовые действия у Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызово.

Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении 22 атаки врага в направлениях Новоегоровки, Нового, Колодезей, Ямполовки и других. Все попытки продвижения агрессора были остановлены.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении два боестолкновения вблизи Белогоровки. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

На Краматорском направлении россияне активных наступательных действий не проводили.

На Торецком направлении состоялось восемнадцать атак россиян в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки. Противник продолжает штурмовать, но без прорыва.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 53 атаки, в частности в районах Сухой Балки, Калинового, Удачного, Серебряного и других населенных пунктов.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении девять вражеских штурмов были отбиты вблизи Разлива, Константинополя, Веселого и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении было три попытки атаки на позиции защитников Украины в районах Привольного и Свободного Поля были неуспешными.

На Ореховском направлении четыре тщетные атаки врага в районах Щербаков, Малых Щербаков и Каменского.

Украинские силы отражают все попытки прорыва / Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении одна неудачная попытка противника пройти к позициям украинцев была успешно отбита нашими защитниками.

На Курском направлении зафиксировано 35 атак противника. Враг активно использовал артиллерию и авиацию, сбросив 27 управляемых авиабомб. Украинские силы отбили все попытки продвижения.

Российские атаки на Курском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок армии противника не обнаружено.