За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та Кам’янки. Противник активно намагався просуватися, але без успіху.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Українські військові відбили штурмові дії біля Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки та Загризового.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку 22 атаки ворога в напрямках Новоєгорівки, Нового, Колодязів, Ямполівки та інших. Всі спроби просування агресора були зупинені.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку два боєзіткнення поблизу Білогорівки. Всі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили.

На Торецькому напрямку відбулося вісімнадцять атак росіян у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки. Противник продовжує штурмувати, але без прориву.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 атаки, зокрема в районах Сухої Балки, Калинового, Удачного, Срібного та інших населених пунктів.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку дев'ять ворожих штурмів були відбиті поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку було три спроби атаки на позиції захисників України в районах Привільного та Вільного Поля були неуспішними.

На Оріхівському напрямку чотири марні атаки ворога в районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку одна невдала спроба противника пройти до позицій українців була успішно відбита нашими захисниками.

Українські сили відбивають усі спроби прориву / Фото: Генштаб ЗСУ

На Курському напрямку зафіксовано 35 атак противника. Ворог активно використовував артилерію та авіацію, скинувши 27 керованих авіабомб. Українські сили відбили усі спроби просування.

Російські атаки на Курському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії противника не виявлено.