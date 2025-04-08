Також за минулу добу росіяни здійснили один ракетний удар, 74 авіаудари із застосуванням 120 КАБів, понад 5 800 обстрілів, 134 із яких – з РСЗВ, а також атакував 2782 дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
На Куп'янському напрямку минулої доби було 4 атаки окупантів. Штурмував ворог у бік Піщаного та неподалік Кругляківки і Загризового.
На Лиманському напрямку Росія атакувала 21 раз та намагалася просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового.
Росіяни атакували біля Надії: дивіться на карті
На Сіверському напрямку впродовж 7 квітня окупанти здійснили 3 наступи на позиції ЗСУ біля Григорівки, усі атаки відбито.
На Краматорському напрямку було 3 боєзіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку росіяни атакували 23 рази біля Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.
Окупанти атакували біля Торецька: дивіться на карті
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 52 наступи Росії біля населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки.
Росія атакувала Калинове: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 12 атак у бік Багатиря та біля Костянтинополя, Розливу і Скудного.
Ворог атакував біля Розливу: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог 2 рази намагався просунутися вперед у бік населеного пункту Шевченко.
На Оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили 8 російських атак біля населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки.
ЗСУ відбивали атаки біля Щербаків: дивіться на карті
В операційній зоні на Курщині ЗСУ за минулу добу відбили 21 атаку загарбників.
На Харківському та Придніпровському напрямках Росія наступальних дій не проводила.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів немає.