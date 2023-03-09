Отбиты сотни атак и огромные потери "второй армии мира": карта боевых действий за 9 марта
9 марта 2023, 11:38Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают отбивать атаки противника на фронте. По состоянию на 9 марта они бросают значительные силы для наступления на Донбассе.
Показываем динамику на поле боя с помощью интерактивной карты Deepstate.
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Где продолжаются наступления россиян
В настоящее время основные усилия враг продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.Кстати! За прошедшие сутки наши воины отбили на этих направлениях более 110 атак.
Карта боевых действий в Украине за 9 марта
Ситуация на разных направлениях
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелечья, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва, Берестово, Ямполь, Северск, Раздолевка и Ягодное в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Железнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них – Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Невельское, Красногоровка, Победа, Пречистовка и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. В частности, это – Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Темировка, Ольговское, Красное, Староукраинка, Чаривное и Новоандреевка на Запорожье, а также Змеевка, Николаевка, Ольговка, Львово, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка, Токаровка и Федоровка Херсонской области.
ВСУ мощно уничтожают оккупантов
- Наша авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
- А наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии России.