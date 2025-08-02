Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов Донецкой области: обновление DeepState
- Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов в Донецкой области: Воскресенка, Щербиновка, Григорьевка и Шевченко.
- Аналитики DeepState сообщают об успехе врага в этих районах, что подтверждено обновлением карты.
Украинские защитники ежедневно сдерживают натиск врага на фронте. К сожалению, оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.
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Где продвинулись россияне?
По данным аналитиков DeepState, россияне имели успех возле нескольких населенных пунктов Украины в Донецкой области.
Оккупанты продвинулись возле Воскресенки – села Комарской сельской общины Волновахского района Донецкой области.
Ситуация возле Воскресенки: смотрите на карте
Также, к сожалению, зафиксировано продвижение врага возле Щербиновки – поселка Торецкой городской общины Бахмутского района Донецкой области.
Враг имел успех возле Щербиновки: смотрите на карте
Известно о продвижении врага возле Григорьевки – селе Северской городской общины Бахмутского района Донецкой области.
Оккупанты давят в Донецкой области: смотрите на карте DeepState
Аналитики также рассказали об успехе врага возле Шевченко – поселка Покровской городской общины Покровского района Донецкой области.
Российские захватчики продвинулись возле Шевченко: смотрите на карте
Ранее аналитики отмечали, что враг продвинулся в Часовом Яру и Торецке. Российские оккупанты все сильнее давят в районе админграницы Днепропетровской области.