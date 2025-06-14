14 июня, 02:52
Россияне продвинулись на 4 направлениях, а ВСУ – на одном: обзор фронта и карты от ISW
Основні тези
- Российские войска за последние сутки продвинулись на 4 направлениях: в Сумской области, возле Часового Яра, Большой Новоселки и на Покровском направлении.
- Украинские войска имели успехи на Торецком направлении, отбив позиции в Дилиевке и Александро-Калиновом.
- На других направлениях, таких как Курская область, север Харьковской области и Гуляйпольское направление, продвижений не зафиксировано.
Российская армия за последние сутки продвинулась на 4 разных направлениях фронта. В то же время успехи имели и украинские военные на одном из отрезков линии соприкосновения в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет от американского Института изучения войны.
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Как изменилась линия фронта по данным ISW
- Украинские и российские войска продолжили наступательные операции в Курской области, но не продвинулись вперед.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в северо-западной части Белгородской области.
- Российские войска недавно продвинулись в Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 июня, свидетельствуют о продвижении солдат страны-агрессора на северо-восток от Яблоновки.
- Россияне продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Тоже самое происходило возле Боровой, а также на Лиманском и Сиверском направлении.
Ситуация на фронте по состоянию на 14 июня / Карты ISW
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, свидетельствуют что россияне недавно продвинулись на юго-восток от Белой Горы (на юго-восток от Часового Яра).
- Украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, свидетельствуют, что украинские войска недавно отбили позиции в Дилиевке (к северу от Торецка) и в южной части Александро-Калинового (к западу от Торецка).
- Россияне недавно продвинулись на Покровском направлении. Видеозаписи, опубликованные 12 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Котлино. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, указывают на то, что захватчики недавно незначительно продвинулись к северу от Малиновки (к востоку от Покровска).
- 13 июня российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое на Кураховском направлении.
- Российская армия недавно продвинулась в направлении Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 13 июня, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Комара, к востоку от этого села и на юго-восток от Шевченко.
- На Гуляйпольском, Запорожском и Херсонском направлениях продвижений врага также зафиксировано не было.
Итак, можно сделать вывод, что за сутки оккупанты смогли продвинуться в Сумской области, а также у Часового Яра, Большой Новоселки и на Покровском направлении. Украинские же военные имели успехи на Покровском направлении.