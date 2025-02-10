Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State. Интересно, что у обеих сторон есть продвижение на Покровском и Курском направлениях.

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О чем свидетельствует карта фронта от Deep State на 10 февраля

Важно, что аналитики Deep State подают информацию об успехах Сил обороны с задержкой и после верификации.

Силы Обороны восстановили положение в Даченском, Водяном Втором и у Кругленького. Враг продвинулся возле Дачного, Малиновки и Никольского,

– говорится в их сообщении.

У Даченском на Покровском направлении Силы обороны вернули себе достаточно большую территорию. 3 января аналитики нанесли это село на карту как красную территорию, то есть оккупированную.

Село Водяное Второе в Краматорском направлении также касается Покровского направления. Вероятно, оккупанты захватили его в начале февраля.

А вот Кругленькое – это уже Курское направление. Речь о приселке в Суджанском районе неподалеку Малой Локни.

В следующем сообщении Deep State привели детали.

Егери из 68 ОЕБр провели удачную и смелую операцию, отбросив противника из части населенного пункта Даченское. Сообщается, что зачищена промзона в Водяном Втором, где враг на непродолжительное время сумел закрепиться. Хотя россияне не отказываются от штурмовых действий на промзоне,

– сказано в заметке.

Россияне же продвинулись возле Дачного и Малиновки на Покровском направлении и Никольского на Курском направлении.

В Генштабе утром 10 февраля написали, что на Покровском направлении ВСУ остановили 33 штурма в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. А в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины 9 февраля отбили 18 атак.