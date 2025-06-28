Из 153 боев – 56 на Покровском направлении: карта фронта на 28 июня
- За минувшие сутки зафиксировано 153 боестолкновения, из них 56 на Покровском направлении.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения противника, 2 пункта управления и другие цели.
В Генштабе выложили сводку на утро 1221 суток полномасштабной войны. За прошедшие сутки зафиксировано 153 боестолкновения. Больше всего на Покровском направлении – 56.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте 28 июня
Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении россияне 7 раз атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.
На Купянском направлении произошло 5 атак. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенкового, Грековки, Шандриголового, Нового Мира.
На Северском направлении наши защитники остановили 2 атаки вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано 5 боестолкновений вблизи Маркового, Предтечиного и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак – в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.
На Покровском направлении защитники остановили 56 штурмовых действий в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.
На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перебудовы, Ялты и Комара.
На Гуляйпольском направлении россияне наступательных действий не проводили.
На Ореховском направлении трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили 2 неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Добавим, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, средство противовоздушной обороны и 10 артиллерийских систем противника.