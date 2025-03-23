Оккупанты продвинулись вблизи 2 населенных пунктов в Харьковской области, – DeepState

Российские захватчики достигли частичного успеха на фронте. На этот раз оккупантам удалось продвинуться в Харьковской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили утром 23 марта.

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Где враг продвинулся в Харьковской области

По данным аналитиков, враг имел продвижение вблизи 2 населенных пунктов в Харьковской области на Купянском направлении.

Враг продвинулся возле Каменки и в Тополях,

– пишут в DeepState.

Какая ситуация возле Каменки в Харьковской области: смотрите на карте

Что происходит в Тополях: смотрите на карте

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К слову, DeepState в обновлении карты ночью 22 марта писали, что враг продвинулся возле Ивановки и Ямполовки в Донецкой области.