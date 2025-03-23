Оккупанты продвинулись вблизи 2 населенных пунктов в Харьковской области, – DeepState
- Оккупанты частично продвинулись в Харьковской области на Купянском направлении, пишет DeepState.
- Российские войска достигли успеха возле населенных пунктов Каменка и Тополя.
Российские захватчики достигли частичного успеха на фронте. На этот раз оккупантам удалось продвинуться в Харьковской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили утром 23 марта.
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Где враг продвинулся в Харьковской области
По данным аналитиков, враг имел продвижение вблизи 2 населенных пунктов в Харьковской области на Купянском направлении.
Враг продвинулся возле Каменки и в Тополях,
– пишут в DeepState.
Какая ситуация возле Каменки в Харьковской области: смотрите на карте
Что происходит в Тополях: смотрите на карте
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К слову, DeepState в обновлении карты ночью 22 марта писали, что враг продвинулся возле Ивановки и Ямполовки в Донецкой области.