Россияне продвинулись в 12 населенных пунктах в Курской и Донецкой областях, – DeepState

Российская армия продолжает вести наступательные действия на фронте и кое-где имеет частичный успех. Враг продвинулся в 12 населенных пунктах на линии боевого соприкосновения в Курской области и в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные проекта DeepState. Обновили свою карту аналитики вечером 23 ноября.

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Что говорят в DeepState о ситуации на фронте

По данным аналитиков, враг имел определенные продвижения на Курском направлении, где наши защитники проводят операцию, а также на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях.

Враг продвинулся возле Гордеевки, Пушкино, Юрьевки, Петровки, Романовки, Елизаветовки, Раздольного, Большой Новоселки, Нелиповки, в Кругляковке, Ильинке и Берестках,

– написали в DeepState.

Какая ситуация возле Гордеевки в Курской области: смотрите на карте

Что происходит возле Пушкино на Покровском направлении: смотрите на карте

Россияне имели продвижение возле Юрьевки: смотрите на карте

Как изменился фронт возле Петровки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Романовки: смотрите на карте

Враг имел успех возле Елизаветовки: смотрите на карте

Какова ситуация возле Раздольного: смотрите на карте

Что происходит возле Большой Новоселки: смотрите на карте

Как изменился фронт возле Нелиповки: смотрите на карте

Россияне имели успехи в Кругляковке: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись в Ильинцы: смотрите на карте

Какова ситуация в Берестках: смотрите на карте

К слову, в предыдущем обновлении карты фронта в DeepState рассказывали, что враг имел продвижение в 5 населенных пунктах в Донецкой области. Говорится о Большой Новоселке, Раздольном, Максимовке, Пустынке и Торецке.