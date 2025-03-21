21 марта, 02:54
Россияне имели успехи на Курщине и в Торецке, а ВСУ – на Белгородщине: обзор фронта от ISW
Основні тези
- Российские войска продвинулись в Курской области, Торецке, на Покровском направлении и в районе Великой Новоселки, пишет ISW.
- Украинские войска, вероятно, имели успехи в Белгородской области России.
- На Херсонском направлении и в Запорожской области не было подтвержденных наступательных боев.
Российская армия за последние сутки имела продвижение в Курской области, а также в Донецкой области в нескольких направлениях. В то же время ВСУ, вероятно, могли продвинуться в Белгородской области России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
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Как изменился фронт в Украине и России, по данным ISW
- Российские войска продолжали продвижение в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно имели успех на севере Рубанщины и в лесистой местности к юго-востоку от Гоголевки.
- Украинские войска, вероятно, недавно незначительно продвинулись на западе Белгородской области России. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись на северо-запад от Прилесья (на северо-запад от города Белгород вдоль международной границы). Интересно, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска уничтожили российский командный пункт возле Демидовки Белгородской области.
- Российские войска продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвигались. Такая же ситуация на Купянском направлении.
- 20 марта российские войска продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. Тоже самое на Лиманском и Северском направлениях, а также вблизи Часового Яра.
Ситуация на фронте, по состоянию на 21 марта / Карты ISW
- Россияне недавно имели успех на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад в Торецке.
- Захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 19 и 20 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись к трассе Т-0504 Покровск – Константиновка на запад от Водяного Второго и до улицы Новая на севере Шевченко.
- Российские войска продолжили наступательные действия в районе Курахово, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали.
- Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Степная в восточной Новоселке.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боях на Гуляйпольском направлении 20 марта.
- 20 марта российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- На Херсонском направлении наступательных боев также не было.
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что российские захватчики за последние сутки продвинулись в Курской области, в Торецке, на Покровском направлении и в районе Великой Новоселки. В то же время украинские военные, видимо, имели успехи в Белгородской области России.