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24 Канал Новости Украины огляд фронту і карти від ISW
21 июня, 02:52
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Враг продвигается на Харьковщине и Запорожье, а еще – возле Торецка: обзор фронта и карты от ISW

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Российская армия достигла успеха на Купянском, Гуляйпольском, Северском и Торецком направлениях, но не смогла продвинуться на других фронтах.
  • На Торецком направлении зафиксировано продвижение россиян к северу от Торецка и в Яблоновке, а на Гуляйпольском направлении враг продвинулся в центральной части Малиновки.
  • Российские войска проводили ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, но без успеха.

Российская армия продолжает давление на всех направлениях фронта. Сейчас оккупантам удалось достичь успеха на Купянском, Гуляйпольском, Северском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 21 июня

  • У Курской области россияне продолжили наступательные операции и атаковали неопределенные регионы, однако не продвинулись вперед.
  • Что касается Белгородской области, то ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности.
  • Россияне продолжили наступление на Сумском направлении, однако подтвержденного успеха не достигли.
  • Также наступление врага 20 июня продолжилось и на Харьковском направлении, однако также тщетно.
  • Однако российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 19 июня, свидетельствуют о том, что враг продвинулся на восток от Долгенького (северо-восточнее Купянска).
  • Оккупанты продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация на Лиманском направлении.
  • Успехи россиян фиксируют на Северском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-восток от Серебрянки (к северо-востоку от Северска).
  • Возле Часового Яра линия фронта не изменилась.
  • На Торецком направлении российские войска недавно продвинулись к северу от Торецка и в центральной части Яблоновки (северо-западнее Торецка). В ВСУ говорят, что за минувшие сутки оккупанты проводили атаки с использованием 23 единиц техники, 13 мотоциклов и более 100 человек личного состава волнами с интервалом в 20 минут.

Как изменилась линия фронта за 20 июня / Карты ISW

 

  • Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Такая же ситуация и на Новопавловском направлении и возле Великой Новоселки.
  • На Гуляйпольском направлении фиксируют продвижение российской армии. ISW имеет подтверждение, что враг продвинулся в центральной части Малиновки (к востоку от Гуляйполя).
  • Еще враг продолжал ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Без успеха для россиян и на Херсонском направлении.