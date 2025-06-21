21 июня, 02:52
Враг продвигается на Харьковщине и Запорожье, а еще – возле Торецка: обзор фронта и карты от ISW
Основні тези
- Российская армия достигла успеха на Купянском, Гуляйпольском, Северском и Торецком направлениях, но не смогла продвинуться на других фронтах.
- На Торецком направлении зафиксировано продвижение россиян к северу от Торецка и в Яблоновке, а на Гуляйпольском направлении враг продвинулся в центральной части Малиновки.
- Российские войска проводили ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, но без успеха.
Российская армия продолжает давление на всех направлениях фронта. Сейчас оккупантам удалось достичь успеха на Купянском, Гуляйпольском, Северском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 21 июня
- У Курской области россияне продолжили наступательные операции и атаковали неопределенные регионы, однако не продвинулись вперед.
- Что касается Белгородской области, то ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности.
- Россияне продолжили наступление на Сумском направлении, однако подтвержденного успеха не достигли.
- Также наступление врага 20 июня продолжилось и на Харьковском направлении, однако также тщетно.
- Однако российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 19 июня, свидетельствуют о том, что враг продвинулся на восток от Долгенького (северо-восточнее Купянска).
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация на Лиманском направлении.
- Успехи россиян фиксируют на Северском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-восток от Серебрянки (к северо-востоку от Северска).
- Возле Часового Яра линия фронта не изменилась.
- На Торецком направлении российские войска недавно продвинулись к северу от Торецка и в центральной части Яблоновки (северо-западнее Торецка). В ВСУ говорят, что за минувшие сутки оккупанты проводили атаки с использованием 23 единиц техники, 13 мотоциклов и более 100 человек личного состава волнами с интервалом в 20 минут.
Как изменилась линия фронта за 20 июня / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Такая же ситуация и на Новопавловском направлении и возле Великой Новоселки.
- На Гуляйпольском направлении фиксируют продвижение российской армии. ISW имеет подтверждение, что враг продвинулся в центральной части Малиновки (к востоку от Гуляйполя).
- Еще враг продолжал ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Без успеха для россиян и на Херсонском направлении.