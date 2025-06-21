Враг продвигается на Харьковщине и Запорожье, а еще – возле Торецка: обзор фронта и карты от ISW

Российская армия продолжает давление на всех направлениях фронта. Сейчас оккупантам удалось достичь успеха на Купянском, Гуляйпольском, Северском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 21 июня

У Курской области россияне продолжили наступательные операции и атаковали неопределенные регионы, однако не продвинулись вперед.

россияне продолжили наступательные операции и атаковали неопределенные регионы, однако не продвинулись вперед. Что касается Белгородской области , то ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности.

, то ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности. Россияне продолжили наступление на Сумском направлении , однако подтвержденного успеха не достигли.

, однако подтвержденного успеха не достигли. Также наступление врага 20 июня продолжилось и на Харьковском направлении , однако также тщетно.

, однако также тщетно. Однако российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованы 19 июня, свидетельствуют о том, что враг продвинулся на восток от Долгенького (северо-восточнее Купянска).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 19 июня, свидетельствуют о том, что враг продвинулся на восток от Долгенького (северо-восточнее Купянска). Оккупанты продолжили наступательные операции на Боровском направлении , но не продвинулись вперед. Такая же ситуация на Лиманском направлении .

, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация на . Успехи россиян фиксируют на Северском направлении . Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-восток от Серебрянки (к северо-востоку от Северска).

. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-восток от Серебрянки (к северо-востоку от Северска). Возле Часового Яра линия фронта не изменилась.

линия фронта не изменилась. На Торецком направлении российские войска недавно продвинулись к северу от Торецка и в центральной части Яблоновки (северо-западнее Торецка). В ВСУ говорят, что за минувшие сутки оккупанты проводили атаки с использованием 23 единиц техники, 13 мотоциклов и более 100 человек личного состава волнами с интервалом в 20 минут.

Как изменилась линия фронта за 20 июня / Карты ISW