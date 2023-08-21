ВСУ освободили Урожайное, продвижение под Бахмутом: как изменилась карта фронта за неделю

В течение недели, Силы обороны Украины продолжили уверенное продвижение, освобождая украинские территории. Успехи наших войск заметны сразу в трех ключевых направлениях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 13 – 20 августа, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

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ВСУ уже в Роботином

Продвижение на Мелитопольском направлении крайне сложно из-за заминирования и серьезных укреплений врага. Впрочем, даже в таких сложных условиях Силы обороны Украины продолжают продвигаться здесь на протяжении всей летней наступательной кампании.

На прошлой неделе особенно заметными были успехи наших военных в окрестностях Роботиного. Сейчас наши войска уже зашли в деревню и близки к окончательной деоккупации.

Это направление имеет важное значение, ведь дальше Роботиного открывается более лесистая, как для степи, местность вплоть до Токмака и Молчанска.

ВСУ зашли в Роботино: смотрите карту

ВСУ освободили Урожайное

Хороший "урожай" в виде освобождения очередного населенного пункта у наших военных был на Бердянском направлении. Здесь после тщательной подготовки и вытеснения врага с двух сторон украинские военные смогли уволить Урожайное.

Врага удалось отбросить дальше реки Мокрые Ялы. В то же время наши военные контролируют сразу две дороги к Завитному Бажанню.

Именно в этом направлении и прогнозируют вероятный обвал фронта россиян. Ведь вторая и ключевая линия обороны врага проходит через Старомлиновку, расположенную сразу по Заветному Бажанню. До Старомлиновки остается немного больше 3 километров.

Украинские военные уволили Урожайное: смотрите карту

Контрнаступление под Бахмутом возобновилось

После нескольких недель перерывы украинские войска снова уверенно продвигаются на южном фланге Бахмута. За последнюю неделю успехи заметны прежде всего в окрестностях Андреевки и в самой Клищиевке.

Если летняя тенденция сохранится, то клищиевский клин обязательно обернется освобождением Клещиевки. Дальше за селом идет дорога прямо на Бахмут. Поэтому у районного центра есть все шансы оказаться в полуокружении украинских сил.

ВСУ продвигаются возле Андреевки: смотрите карту

Врага удается сдерживать

Пока украинские военные наступают, россияне тоже мечтают перехватить стратегическую инициативу на фронте. Именно поэтому они и начали собственное наступление на Лимано-Купянском направлении.

Украинские военные на этих направлениях прилагают невероятные усилия, но им удается сдерживать продвижение врага. В частности, в направлении Купянска на прошлой неделе врага удалось на определенных ранее рубежах.

В то же время россияне пытаются буквально уничтожать населенные пункты в этом направлении. Украинские военные даже шутят, что на "нуле" сейчас безопаснее, чем в "тыловом" Купянске, куда постоянно прилетает.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту