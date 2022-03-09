Карта маршрутов, по которым будут эвакуировать людей в Киевской области

9 марта 2022 , 10:20
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Источник:

телеграм-канал Алексея Кулебы

9 марта с 9:00 до 21:00 объявлен режим прекращения огня. Это позволило запустить гуманитарный коридор в Киевской области. Уже известна карта маршрутов, по которым будут эвакуировать людей.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба выложил карту эвакуационных маршрутов из области. Согласно ей, людей 9 марта будут вывозить из-под обстрелов в столицу.

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Карта "зеленого коридора" в Киевской области

Отметим, что эвакуация будет происходить из Ворзеля, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля через Стоянку, а также Белогородку до Киева.

  • Начнется вывоз гражданского населения в 11:30.

Так выглядят карты эвакуации людей в Киевской области:

Напомним адреса для эвакуации:

  • город Ирпень, гостиница "Ирпень", улица Соборная, 105Б
  • город Ворзель, Укрпочта, улица Курортная, 25
  • город Буча, Бучанский городской совет, улица Энергетиков, 12
  • город Гостомель, Исправительная колония, улица Мирная, 3А
  • город Бородянка, Церковь, ул. Православная – улица Центральная
  • город Гостомель, 220 улица Свято-Покровская

Эвакуационный транспорт уже отправился в населенные пункты. Добавим, что выбраться можно также и на собственном транспорте. Отмечаем, что в приоритете для эвакуации женщины, дети, а также люди преклонного возраста.

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Автор: Назарій Лазур