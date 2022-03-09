Карта маршрутов, по которым будут эвакуировать людей в Киевской области

9 марта с 9:00 до 21:00 объявлен режим прекращения огня. Это позволило запустить гуманитарный коридор в Киевской области. Уже известна карта маршрутов, по которым будут эвакуировать людей.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба выложил карту эвакуационных маршрутов из области. Согласно ей, людей 9 марта будут вывозить из-под обстрелов в столицу.

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Карта "зеленого коридора" в Киевской области

Отметим, что эвакуация будет происходить из Ворзеля, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля через Стоянку, а также Белогородку до Киева.

Начнется вывоз гражданского населения в 11:30.

Так выглядят карты эвакуации людей в Киевской области:

Напомним адреса для эвакуации:

город Ирпень, гостиница "Ирпень", улица Соборная, 105Б

город Ворзель, Укрпочта, улица Курортная, 25

город Буча, Бучанский городской совет, улица Энергетиков, 12

город Гостомель, Исправительная колония, улица Мирная, 3А

город Бородянка, Церковь, ул. Православная – улица Центральная

город Гостомель, 220 улица Свято-Покровская

Эвакуационный транспорт уже отправился в населенные пункты. Добавим, что выбраться можно также и на собственном транспорте. Отмечаем, что в приоритете для эвакуации женщины, дети, а также люди преклонного возраста.

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