Карта маршрутов, по которым будут эвакуировать людей в Киевской области
Источник:телеграм-канал Алексея Кулебы
9 марта с 9:00 до 21:00 объявлен режим прекращения огня. Это позволило запустить гуманитарный коридор в Киевской области. Уже известна карта маршрутов, по которым будут эвакуировать людей.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба выложил карту эвакуационных маршрутов из области. Согласно ей, людей 9 марта будут вывозить из-под обстрелов в столицу.
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Карта "зеленого коридора" в Киевской области
Отметим, что эвакуация будет происходить из Ворзеля, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля через Стоянку, а также Белогородку до Киева.
- Начнется вывоз гражданского населения в 11:30.
Так выглядят карты эвакуации людей в Киевской области:
Напомним адреса для эвакуации:
- город Ирпень, гостиница "Ирпень", улица Соборная, 105Б
- город Ворзель, Укрпочта, улица Курортная, 25
- город Буча, Бучанский городской совет, улица Энергетиков, 12
- город Гостомель, Исправительная колония, улица Мирная, 3А
- город Бородянка, Церковь, ул. Православная – улица Центральная
- город Гостомель, 220 улица Свято-Покровская
Эвакуационный транспорт уже отправился в населенные пункты. Добавим, что выбраться можно также и на собственном транспорте. Отмечаем, что в приоритете для эвакуации женщины, дети, а также люди преклонного возраста.
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