Однако российские захватчики не совершили прорыв, как говорится в некоторых сообщениях. В эфире 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о ситуации вокруг Доброполья.

Что происходит на Покровском направлении?

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что оккупанты небольшими группами пытаются просачиваться в районе Доброполья. Говорить о том, что произошел прорыв нельзя. Ведь прорыв это фактически неконтролируемость этого участка нашего фронта с последующей переброской дополнительных резервов врага, которые точно должны быть больше, чем 50 человек.

Это не те силы, которыми можно взять, а тем более удерживать фронт. Конечно просачивание таких групп не редкость и неслучайность. Они и в Покровск забегали, и в Днепропетровскую область. И тогда точно так же было много разговоров о том, что, мол, оккупанты уже в Днепропетровской области,

– сказал Кузан.

Однако есть вопрос просачивания на какую-то определенную территорию, а есть вопрос обеспечения таких групп. Украинское командование заранее приняло решение о переброске штурмовых подразделений. Несколько дней назад они как раз развернулись на этом участке фронта.

Я думаю, что в ближайшие дни, потому что ситуация не одномоментная и для ее решения надо не один день, мы увидим положительные решения по этим группам,

– добавил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, именно из-за нехватки людей в армии происходят подобные просачивания на том или ином участке фронта, когда враг забегает в еще неконтролируемую им территорию. Однако именно благодаря таким движениям противник медийно производит впечатление якобы уже произошли большие прорывы.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Если не допустить переброски туда вражеских резервов, что пытается враг сделать прямо сейчас, и расширение зоны этого прохода, то командование имеет все шансы, чтобы отрезать врага и локализовать проблему. Это нехитрая тактика россиян, которая возможна именно потому, что они имеют преимущество в количестве личного состава. Силы обороны не могут выставить аналогичное количество. Впрочем, количественное преимущество врага можно компенсировать оружием и техникой.

К слову, 11 августа ветеран Богдан Кротевич заявил о тяжелой ситуации на линии Покровск – Константиновка, которая там уже образовалась давно и ежедневно только ухудшается. По его словам, несколько городов находятся практически в окружении.