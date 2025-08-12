Однак російські загарбники не здійснили прорив, як йдеться у деяких повідомленнях. В етері 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів про ситуацію довкола Добропілля.

До теми Найскладніші, – у загоні "Тайфун" розкрили завдання російських ДРГ на Покровському напрямку

Що відбувається на Покровському напрямку?

Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що окупанти невеликими групами намагаються просочуватися у районі Добропілля. Говорити про те, що стався прорив не можна. Адже прорив це фактично неконтрольованість цієї ділянки нашого фронту з подальшим перекиданням додаткових резервів ворога, які точно мають бути більшими, ніж 50 осіб.

Це не ті сили, якими можна взяти, а поготів утримувати фронт. Звичайно просочування таких груп не рідкість та невипадковість. Вони й в Покровськ забігали, й в Дніпропетровську область. І тоді точно так само було багато розмов про те, що, мовляв, окупанти вже в Дніпропетровській області,

– мовив Кузан.

Однак є питання просочування на якусь певну територію, а є питання забезпечення таких груп. Українське командування заздалегідь ухвалило рішення про перекидання штурмових підрозділів. Кілька днів тому вони саме розгорнулися на цій ділянці фронту.

Я думаю, що найближчими днями, тому що ситуація не одномоментна й для її розв'язання треба не один день, ми побачимо позитивні рішення щодо цих груп,

– додав голова Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, саме через брак людей у війську стаються подібні просочування на тій чи іншій ділянці фронту, коли ворог забігає в ще неконтрольовану ним територію. Однак саме завдяки отаким рухам противник медійно справляє враження нібито вже сталися великі прориви.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Якщо не допустити перекидання туди ворожих резервів, що намагається ворог зробити прямо зараз, і розширення зони цього проходу, то командування має всі шанси, щоби відрізати ворога та локалізувати проблему. Це нехитра тактика росіян, яка можлива саме тому, що вони мають перевагу в кількості особового складу. Сили оборони не можуть виставити аналогічну кількість. Втім, кількісну перевагу ворога можна компенсувати зброєю та технікою.

До слова, 11 серпня ветеран Богдан Кротевич заявив про важку ситуацію на лінії Покровськ – Костянтинівка, яка там вже утворилася давно та щодня лише погіршується. За його словами, кілька міст перебувають практично в оточенні.