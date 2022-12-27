"Смертельно опасно": пропагандисты перепуганы из-за карты Буданова с "расчлененной" Россией

Карта с разделенной Россией, что висит в кабинете Кирилла Буданова, не на шутку испугала российских пропагандистов. На одной из российских телепрограмм приглашенный "эксперт" заявил, что карта является "смертельно опасной вещью".

Это вызвало волнение у прихвостней Кремля. Подробнее о том, что так обеспокоило пропагандистов, читайте в материале 24 канала.

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"Так будет разделена Россия": пропагандисты встревожились из-за карты

На своем шоу "60 минут" кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева вместе со специально приглашенным "экспертом" рассматривала фотографии карты, висящей в кабинете руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Пропагандисты, как всегда, увидели в этом "теорию заговора" и ужаснулись, что таким образом Украина и Запад собираются "расчленить" Россию.

Пропагандистка Скабеева рассматривает карту из кабинета Буданова / Скриншот из шоу

Вот эта карта, которую повесил себе Буданов, – так будет разделена Россия. Вот к этому они готовят нас. Поэтому такое деление – это смертельно опасная вещь и об этом забывать нельзя,

– заявил "эксперт".

"Специалист" также грустно добавил, что ВСУ готовится к "крупномасштабной наступательной операции", чтобы уничтожить врага. В то же время, по его мнению, россияне могут атаковать "как минимум до лета".

"Эксперт" о "планах Украины" относительно будущего России / Скриншот из шоу

Пропагандисты обсуждают опасность, которую увидели в карте Буданова: смотрите видео

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