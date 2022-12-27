"Смертельно опасно": пропагандисты перепуганы из-за карты Буданова с "расчлененной" Россией
Карта с разделенной Россией, что висит в кабинете Кирилла Буданова, не на шутку испугала российских пропагандистов. На одной из российских телепрограмм приглашенный "эксперт" заявил, что карта является "смертельно опасной вещью".
Это вызвало волнение у прихвостней Кремля. Подробнее о том, что так обеспокоило пропагандистов, читайте в материале 24 канала.
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"Так будет разделена Россия": пропагандисты встревожились из-за карты
На своем шоу "60 минут" кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева вместе со специально приглашенным "экспертом" рассматривала фотографии карты, висящей в кабинете руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Пропагандисты, как всегда, увидели в этом "теорию заговора" и ужаснулись, что таким образом Украина и Запад собираются "расчленить" Россию.
Вот эта карта, которую повесил себе Буданов, – так будет разделена Россия. Вот к этому они готовят нас. Поэтому такое деление – это смертельно опасная вещь и об этом забывать нельзя,
– заявил "эксперт".
"Специалист" также грустно добавил, что ВСУ готовится к "крупномасштабной наступательной операции", чтобы уничтожить врага. В то же время, по его мнению, россияне могут атаковать "как минимум до лета".
Пропагандисты обсуждают опасность, которую увидели в карте Буданова: смотрите видео
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Что этому предшествовало: последние новости
- Во время интервью журналисты Liga.net заметили, что в кабинете Буданова висит карта России. Еще большее удивление вызвало то, что страна-агрессор на ней разделена на несколько частей.
- Интересно, что три региона на карте были "присоединены" к составу Украины. Речь идет о Курской и Белгородской областях, а также Кубани.
- Глава разведки шутливо ответил, что, может быть, "это просто широкий маркер, а, может быть, и нет". В то же время, Буданов добавил, что Украина точно вернется к границам 1991 года и в этом сомневаться не стоит.