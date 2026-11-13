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24 Канал Новости Украины Россия продолжает террор с помощью дронов: где сейчас существует угроза
13 ноября, 20:50
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Россия продолжает террор с помощью дронов: где сейчас существует угроза

София Рожик

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:52, 13 ноября

Запорожье: Реактивные БПЛА в направлении города

20:33, 13 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вороновицы/Винницы.

20:29, 13 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Немирова, направляясь в сторону Тыврова

20:16, 13 ноября

Черкасская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Христиновки в направлении Винницкой области.

19:55, 13 ноября

Реактивный БПЛА в районе Кропивницкого с юга

19:44, 13 ноября

Реактивный БПЛА в Киевской области в направлении Переяслава с севера.

19:36, 13 ноября

Реактивные БПЛА из Брянской области в Черниговскую область.