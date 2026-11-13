Россия продолжает террор с помощью дронов: где сейчас существует угроза
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Запорожье: Реактивные БПЛА в направлении города Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вороновицы/Винницы. Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Немирова, направляясь в сторону Тыврова Черкасская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Христиновки в направлении Винницкой области. Реактивный БПЛА в районе Кропивницкого с юга Реактивный БПЛА в Киевской области в направлении Переяслава с севера. Реактивные БПЛА из Брянской области в Черниговскую область.
Запорожье: Реактивные БПЛА в направлении города
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вороновицы/Винницы.
Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Немирова, направляясь в сторону Тыврова
Черкасская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Христиновки в направлении Винницкой области.
Реактивный БПЛА в районе Кропивницкого с юга
Реактивный БПЛА в Киевской области в направлении Переяслава с севера.
Реактивные БПЛА из Брянской области в Черниговскую область.