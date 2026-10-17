Российский террор не заканчивается: где сейчас летают БПЛА

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор беспилотниками. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте