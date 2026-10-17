Российский террор не заканчивается: где сейчас летают БПЛА
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор беспилотниками. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
УАБ на восток Сумской области! В Козелец Еще ударные БПЛА на Сумы с востока БПЛА на Сумы с востока Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области На Мену Реактивный БПЛА из Брянской области на север Черниговской области БПЛА над Кременчугским водохранилищем в направлении Черкасс Реактивный БПЛА пролетел мимо Виньковцев в Хмельницкой области в северо-западном направлении Реактивный БПЛА в Винницкой области в направлении Шаргорода Реактивный БПЛА на Васильков с юга Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный. Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области "Бандероли" на Днепр с юга. Оставайтесь в укрытиях! Реактивный БПЛА пролетел мимо Вильшаны в Черкасской области в направлении Киевской области
УАБ на восток Сумской области!
В Козелец
Еще ударные БПЛА на Сумы с востока
БПЛА на Сумы с востока
Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области
На Мену
Реактивный БПЛА из Брянской области на север Черниговской области
БПЛА над Кременчугским водохранилищем в направлении Черкасс
Реактивный БПЛА пролетел мимо Виньковцев в Хмельницкой области в северо-западном направлении
Реактивный БПЛА в Винницкой области в направлении Шаргорода
Реактивный БПЛА на Васильков с юга
Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области
"Бандероли" на Днепр с юга. Оставайтесь в укрытиях!
Реактивный БПЛА пролетел мимо Вильшаны в Черкасской области в направлении Киевской области