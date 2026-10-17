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24 Канал Новости Украины Российский террор не заканчивается: где сейчас летают БПЛА
17 октября, 19:32
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Российский террор не заканчивается: где сейчас летают БПЛА

София Рожик

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор беспилотниками. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:32, 17 октября

УАБ на восток Сумской области!

20:31, 17 октября

В Козелец

20:24, 17 октября

Еще ударные БПЛА на Сумы с востока

20:19, 17 октября

БПЛА на Сумы с востока

20:16, 17 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области

20:15, 17 октября

На Мену

20:08, 17 октября

Реактивный БПЛА из Брянской области на север Черниговской области

20:07, 17 октября

БПЛА над Кременчугским водохранилищем в направлении Черкасс

20:05, 17 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Виньковцев в Хмельницкой области в северо-западном направлении

19:56, 17 октября

Реактивный БПЛА в Винницкой области в направлении Шаргорода

19:04, 17 октября

Реактивный БПЛА на Васильков с юга

19:03, 17 октября

Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.

19:02, 17 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области

18:51, 17 октября

"Бандероли" на Днепр с юга. Оставайтесь в укрытиях!

18:50, 17 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Вильшаны в Черкасской области в направлении Киевской области

 