Террор продолжается без перерыва: где сейчас угроза российских БПЛА
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижением российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Ковель! Угроза применения баллистического оружия. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с юга. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Луцка с севера. Реактивные БПЛА пролетают над Ровенской областью в направлении Волыни. Академгородok. Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища по маршруту Вышгород – Киев. Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища курсом на запад. Реактивные БПЛА на севере Житомирской области, курс на запад. УАБы в Днепропетровскую область БПЛА, направляющийся к Днепру. Реактивный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении Киева.
Ковель!
Угроза применения баллистического оружия.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с юга.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Луцка с севера.
Реактивные БПЛА пролетают над Ровенской областью в направлении Волыни.
Академгородok.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища по маршруту Вышгород – Киев.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища курсом на запад.
Реактивные БПЛА на севере Житомирской области, курс на запад.
УАБы в Днепропетровскую область
БПЛА, направляющийся к Днепру.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении Киева.