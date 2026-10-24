Россия постоянно терроризирует беспилотниками, в Ровенской области – попадания: где сейчас есть опасность
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Николаевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Березанки, курс – северо-западный. Ровно: реактивные БПЛА в направлении города. Харьков: реактивный БПЛА в направлении города. Ровенская область: реактивный БПЛА в районе Березного/Костополя. Реактивный БПЛА в Сарнах. Днепр: реактивный БПЛА направляется в сторону города. Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Одессы. Реактивный БПЛА на севере Житомирской области, направляется в Ровенскую область. Киев: реактивный БПЛА на Троещине. Киев: реактивный БПЛА над городом. В Шевченковском районе Киева, в центре столицы, обломки БПЛА упали на открытую территорию парковки. Повреждены автомобили, возгорания не произошло. Киевская область: реактивный БПЛА направляется к Великой Димерке. УАБы в Харьковскую область. Реактивный БПЛА из Черкасской области в направлении Киевской области (Переяслав). Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад. УАБы в Сумской области Реактивный БПЛА пролетел мимо Великой Димерки, направляясь в сторону Броваров/Киева. Реактивный БПЛА в Ромодане\Лубнах в Полтавской области Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Великой Димерки из Черниговской области Реактивный БПЛА из Черного моря в Николаевскую область (Очаков) Реактивный БПЛА в Козельце Черниговской области с северо-востока Черниговская область: реактивные БПЛА в направлении населенных пунктов Холмы, Березна, Славутич, Городня Число раненых в результате атаки российских войск на Синельниково возросло до 12. Пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и один мужчина – в тяжелом состоянии. Их сейчас оперируют. После этого их доставят в областную больницу в Днепре. Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с юга Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью Ровно: реактивный БПЛА в направлении города Ровенская область: реактивный БПЛА в районе Березного/Костополя. Реактивный БПЛА над Харьковом. Сумская область: БПЛА направляется в сторону Боромли. Киевская область: реактивный БПЛА в районе Киевского водохранилища. Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Пеньковки/Жмеринки. Ровенская область: реактивный БПЛА на Рокитное. В результате атаки противника поврежден объект электроснабжения в Черниговской области. Без электричества остались около 145 тысяч абонентов в Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах, а также в городе Славутич. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Киевская область: Вишневое БПЛА над Днепром с востока. Киев: Демиевка/Голосеев. Киевская область: реактивный БПЛА в Вышгороде. Реактивный БПЛА направляется на Харьков с юга. Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Любашевки, курс – северо-западный.
По предварительной информации, есть один пострадавший.
Николаевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Березанки, курс – северо-западный.
Ровно: реактивные БПЛА в направлении города.
Харьков: реактивный БПЛА в направлении города.
Ровенская область: реактивный БПЛА в районе Березного/Костополя.
Реактивный БПЛА в Сарнах.
Днепр: реактивный БПЛА направляется в сторону города.
Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Одессы.
Реактивный БПЛА на севере Житомирской области, направляется в Ровенскую область.
Киев: реактивный БПЛА на Троещине.
Киев: реактивный БПЛА над городом.
В Шевченковском районе Киева, в центре столицы, обломки БПЛА упали на открытую территорию парковки. Повреждены автомобили, возгорания не произошло.
Киевская область: реактивный БПЛА направляется к Великой Димерке.
УАБы в Харьковскую область.
Реактивный БПЛА из Черкасской области в направлении Киевской области (Переяслав).
Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
УАБы в Сумской области
Реактивный БПЛА пролетел мимо Великой Димерки, направляясь в сторону Броваров/Киева.
Реактивный БПЛА в Ромодане\Лубнах в Полтавской области
Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Великой Димерки из Черниговской области
Реактивный БПЛА из Черного моря в Николаевскую область (Очаков)
Реактивный БПЛА в Козельце Черниговской области с северо-востока
Черниговская область: реактивные БПЛА в направлении населенных пунктов Холмы, Березна, Славутич, Городня
Число раненых в результате атаки российских войск на Синельниково возросло до 12.
Пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и один мужчина – в тяжелом состоянии. Их сейчас оперируют. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.
Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с юга
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью
Ровно: реактивный БПЛА в направлении города
Ровенская область: реактивный БПЛА в районе Березного/Костополя.
Реактивный БПЛА над Харьковом.
Сумская область: БПЛА направляется в сторону Боромли.
Киевская область: реактивный БПЛА в районе Киевского водохранилища.
Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Пеньковки/Жмеринки.
Ровенская область: реактивный БПЛА на Рокитное.
В результате атаки противника поврежден объект электроснабжения в Черниговской области. Без электричества остались около 145 тысяч абонентов в Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах, а также в городе Славутич.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Киевская область: Вишневое
БПЛА над Днепром с востока.
Киев: Демиевка/Голосеев.
Киевская область: реактивный БПЛА в Вышгороде.
Реактивный БПЛА направляется на Харьков с юга.
Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Любашевки, курс – северо-западный.