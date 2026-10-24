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24 Канал Новости Украины Россия постоянно терроризирует беспилотниками, в Ровенской области – попадания: где сейчас есть опасность
24 октября, 21:23
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Россия постоянно терроризирует беспилотниками, в Ровенской области – попадания: где сейчас есть опасность

София Рожик

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

22:44, 24 октября

Николаевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Березанки, курс – северо-западный.

22:33, 24 октября

Ровно: реактивные БПЛА в направлении города.

22:28, 24 октября

Харьков: реактивный БПЛА в направлении города.

22:27, 24 октября

Ровенская область: реактивный БПЛА в районе Березного/Костополя.

22:21, 24 октября

Реактивный БПЛА в Сарнах.

22:19, 24 октября

Днепр: реактивный БПЛА направляется в сторону города.

22:17, 24 октября

Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Одессы.

22:14, 24 октября

Реактивный БПЛА на севере Житомирской области, направляется в Ровенскую область.

22:13, 24 октября

Киев: реактивный БПЛА на Троещине.

22:10, 24 октября

22:08, 24 октября

Киев: реактивный БПЛА над городом.

22:08, 24 октября

В Шевченковском районе Киева, в центре столицы, обломки БПЛА упали на открытую территорию парковки. Повреждены автомобили, возгорания не произошло. 
По предварительной информации, есть один пострадавший.

22:05, 24 октября

Киевская область: реактивный БПЛА направляется к Великой Димерке.

22:00, 24 октября

УАБы в Харьковскую область.

21:58, 24 октября

Реактивный БПЛА из Черкасской области в направлении Киевской области (Переяслав).

21:57, 24 октября

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

21:52, 24 октября

УАБы в Сумской области

21:52, 24 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Великой Димерки, направляясь в сторону Броваров/Киева.

21:46, 24 октября

Реактивный БПЛА в Ромодане\Лубнах в Полтавской области

21:46, 24 октября

Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Великой Димерки из Черниговской области

21:45, 24 октября

Реактивный БПЛА из Черного моря в Николаевскую область (Очаков)

21:43, 24 октября

Реактивный БПЛА в Козельце Черниговской области с северо-востока

21:35, 24 октября

Черниговская область: реактивные БПЛА в направлении населенных пунктов Холмы, Березна, Славутич, Городня

21:28, 24 октября

Число раненых в результате атаки российских войск на Синельниково возросло до 12.

Пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и один мужчина – в тяжелом состоянии. Их сейчас оперируют. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.

21:27, 24 октября

Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с юга

21:27, 24 октября

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью

21:27, 24 октября

Ровно: реактивный БПЛА в направлении города

21:22, 24 октября

Ровенская область: реактивный БПЛА в районе Березного/Костополя.

21:18, 24 октября

Реактивный БПЛА над Харьковом.

21:17, 24 октября

Сумская область: БПЛА направляется в сторону Боромли.

21:16, 24 октября

Киевская область: реактивный БПЛА в районе Киевского водохранилища.

21:16, 24 октября

Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Пеньковки/Жмеринки.

21:15, 24 октября

Ровенская область: реактивный БПЛА на Рокитное.

21:07, 24 октября

21:05, 24 октября

В результате атаки противника поврежден объект электроснабжения в Черниговской области. Без электричества остались около 145 тысяч абонентов в Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах, а также в городе Славутич.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

21:01, 24 октября

Киевская область: Вишневое

21:00, 24 октября

БПЛА над Днепром с востока.

21:00, 24 октября

Киев: Демиевка/Голосеев.

20:54, 24 октября

Киевская область: реактивный БПЛА в Вышгороде.

20:53, 24 октября

Реактивный БПЛА направляется на Харьков с юга.

20:52, 24 октября

Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Любашевки, курс – северо-западный.