Непрерывный террор продолжается, в Киеве звучали взрывы: где сейчас летят российские беспилотники
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижением российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Харьков: реактивный БПЛА в направлении города УАБы в Харьковскую область Кагарлык/Обухов Реактивный БПЛА в Киевской области, направление Белая Церковь Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется в Киевскую область Взрывы в Киеве Киев: реактивный БПЛА в Печерске Киев: реактивный БПЛА на Лукьяновке Киев: реактивный БПЛА в Виноградаре Киев: реактивный БПЛА в направлении города Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется к населенным пунктам Буча/Гостомель Реактивный БПЛА в Черкасской области, курс на н.п. Каменка УАБы в Донецкую область УАБы в Черниговскую область Реактивный БПЛА в Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах! Реактивный БПЛА, направляющийся в Полтавскую область, населенный пункт Кобеляки
Харьков: реактивный БПЛА в направлении города
УАБы в Харьковскую область
Кагарлык/Обухов
Реактивный БПЛА в Киевской области, направление Белая Церковь
Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется в Киевскую область
Взрывы в Киеве
Киев: реактивный БПЛА в Печерске
Киев: реактивный БПЛА на Лукьяновке
Киев: реактивный БПЛА в Виноградаре
Киев: реактивный БПЛА в направлении города
Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется к населенным пунктам Буча/Гостомель
Реактивный БПЛА в Черкасской области, курс на н.п. Каменка
УАБы в Донецкую область
УАБы в Черниговскую область
Реактивный БПЛА в Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области
Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!
Реактивный БПЛА, направляющийся в Полтавскую область, населенный пункт Кобеляки