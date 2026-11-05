Российские дроны без перерыва терроризируют Украину: где сейчас угроза
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область Винницкая область: очередные реактивные БПЛА направляются в сторону Бершади Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Тростянец Винницкая область: реактивный БПЛА из Одесской области, направляющийся в сторону Бершади Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Головановска, направляясь в Винницкую область Группа ударных БПЛА из Черного моря на юг Одесской области Реактивные БПЛА в Одесской области, курс – Винницкая область Винницкая область: Реактивный БПЛА в районе населенного пункта Теплик Одесская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ананьева Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с юга Реактивные БПЛА в Николаевской области, мимо населенного пункта Березанка, направляются в сторону Одесской области Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Бобринеца, взяв курс на запад В результате удара по Сумам были выбиты окна в многоэтажном жилом доме и нежилом здании, а также повреждены гражданские автомобили. Сотрудники ГСЧС провели обследование территории. Люди не пострадали. Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гайсина Харьковская область: ударные БПЛА направляются на Изюм В Кропивницком районе в результате удара беспилотника был разрушен частный жилой дом. В месте попадания возник пожар площадью 40 кв. м. Трое человек получили травмы. Пострадавших передали сотрудникам службы экстренной медицинской помощи. Пожарные ликвидировали пожар. Винницкая область: реактивный БПЛА из Черкасской области, курс на Тростянец/Ладыжин Реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока Харьков: ударный БПЛА в направлении города Переяслав Киевская область: реактивный БПЛА в Борисполе Запорожье: реактивный БПЛА в направлении города Днепр: реактивный БПЛА в направлении города Реактивные БПЛА в Киевской области, направляются в Переяслав и Яготин Одесская область: ударные БПЛА направляются в сторону Затоки/Белгорода-Днестровского Полтава: реактивный БПЛА в направлении города Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется в Смилу Реактивные БПЛА в Черниговской области, направляются в Киевскую область (Згуровка) Запорожье: ударный БПЛА в направлении города Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, мимо Сновска и Мены, направляется на юг
БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область
Винницкая область: очередные реактивные БПЛА направляются в сторону Бершади
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Тростянец
Винницкая область: реактивный БПЛА из Одесской области, направляющийся в сторону Бершади
Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Головановска, направляясь в Винницкую область
Группа ударных БПЛА из Черного моря на юг Одесской области
Реактивные БПЛА в Одесской области, курс – Винницкая область
Винницкая область: Реактивный БПЛА в районе населенного пункта Теплик
Одесская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ананьева
Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с юга
Реактивные БПЛА в Николаевской области, мимо населенного пункта Березанка, направляются в сторону Одесской области
Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Бобринеца, взяв курс на запад
В результате удара по Сумам были выбиты окна в многоэтажном жилом доме и нежилом здании, а также повреждены гражданские автомобили.
Сотрудники ГСЧС провели обследование территории.
Люди не пострадали.
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гайсина
Харьковская область: ударные БПЛА направляются на Изюм
В Кропивницком районе в результате удара беспилотника был разрушен частный жилой дом. В месте попадания возник пожар площадью 40 кв. м.
Трое человек получили травмы. Пострадавших передали сотрудникам службы экстренной медицинской помощи. Пожарные ликвидировали пожар.
Винницкая область: реактивный БПЛА из Черкасской области, курс на Тростянец/Ладыжин
Реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область
Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока
Харьков: ударный БПЛА в направлении города
Переяслав
Киевская область: реактивный БПЛА в Борисполе
Запорожье: реактивный БПЛА в направлении города
Днепр: реактивный БПЛА в направлении города
Реактивные БПЛА в Киевской области, направляются в Переяслав и Яготин
Одесская область: ударные БПЛА направляются в сторону Затоки/Белгорода-Днестровского
Полтава: реактивный БПЛА в направлении города
Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется в Смилу
Реактивные БПЛА в Черниговской области, направляются в Киевскую область (Згуровка)
Запорожье: ударный БПЛА в направлении города
Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока
Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, мимо Сновска и Мены, направляется на юг