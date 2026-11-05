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24 Канал Новости Украины Российские дроны без перерыва терроризируют Украину: где сейчас угроза
5 ноября, 22:24
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Российские дроны без перерыва терроризируют Украину: где сейчас угроза

София Рожик

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

23:35, 05 ноября

БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область

23:20, 05 ноября

Винницкая область: очередные реактивные БПЛА направляются в сторону Бершади

23:18, 05 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Тростянец

23:08, 05 ноября

Винницкая область: реактивный БПЛА из Одесской области, направляющийся в сторону Бершади

23:06, 05 ноября

Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Головановска, направляясь в Винницкую область

23:02, 05 ноября

Группа ударных БПЛА из Черного моря на юг Одесской области

22:58, 05 ноября

Реактивные БПЛА в Одесской области, курс – Винницкая область

22:53, 05 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА в районе населенного пункта Теплик

22:50, 05 ноября

Одесская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ананьева

22:49, 05 ноября

Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с юга

22:49, 05 ноября

Реактивные БПЛА в Николаевской области, мимо населенного пункта Березанка, направляются в сторону Одесской области

22:46, 05 ноября

Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Бобринеца, взяв курс на запад

22:45, 05 ноября

В результате удара по Сумам были выбиты окна в многоэтажном жилом доме и нежилом здании, а также повреждены гражданские автомобили.

Сотрудники ГСЧС провели обследование территории.

Люди не пострадали.

22:44, 05 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гайсина

22:40, 05 ноября

Харьковская область: ударные БПЛА направляются на Изюм

22:40, 05 ноября

В Кропивницком районе в результате удара беспилотника был разрушен частный жилой дом. В месте попадания возник пожар площадью 40 кв. м.

Трое человек получили травмы. Пострадавших передали сотрудникам службы экстренной медицинской помощи. Пожарные ликвидировали пожар.

22:39, 05 ноября

Винницкая область: реактивный БПЛА из Черкасской области, курс на Тростянец/Ладыжин

22:25, 05 ноября

Реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область

22:21, 05 ноября

Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока

22:17, 05 ноября

Харьков: ударный БПЛА в направлении города

22:16, 05 ноября

Переяслав

22:14, 05 ноября

Киевская область: реактивный БПЛА в Борисполе

22:13, 05 ноября

Запорожье: реактивный БПЛА в направлении города

22:12, 05 ноября

Днепр: реактивный БПЛА в направлении города

22:12, 05 ноября

Реактивные БПЛА в Киевской области, направляются в Переяслав и Яготин

22:10, 05 ноября

Одесская область: ударные БПЛА направляются в сторону Затоки/Белгорода-Днестровского

22:08, 05 ноября

Полтава: реактивный БПЛА в направлении города

22:04, 05 ноября

Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется в Смилу

22:03, 05 ноября

Реактивные БПЛА в Черниговской области, направляются в Киевскую область (Згуровка)

22:00, 05 ноября

Запорожье: ударный БПЛА в направлении города

21:57, 05 ноября

Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока

21:56, 05 ноября

Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, мимо Сновска и Мены, направляется на юг