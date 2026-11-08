Террор со стороны российских дронов не прекращается: где сейчас есть угроза
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Ровенская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Клесова/Сарн. Реактивные БПЛА на севере Житомирской области, следуют в сторону Ровенской области. Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру с северо-востока. Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Олишевки/Козельца. Кировоградская область: БПЛА направляется в сторону Ингулецкого. Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча. Винницкая область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Шаргорода. Киевская область: Бандероль направляется в Белую Церковь. Киевская область: Бандероль направляется в Кагарлык. Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ладыжина и Тульчина. Киевская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Димера. БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера. УАБы на севере Харьковской области. Полтавская область: Бандероль направляется в Хорол. Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру с северо-востока. Бандероль мимо Кременчугского водохранилища, курсом на Черкассы. Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Славутича Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в Винницкую область (Песчанка, Чечельник). Реактивные БПЛА на юге Харьковской области, курс на запад. Бандероль с доставкой в Кременчуг. Днепропетровская область: Бандероль направляется в Каменское. БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга. Бандероль, отправленная в Балаклею. Ракета летит в сторону Андреевки. Ракета летит в сторону Чугуева. УАБ в Запорожье. Полтавская область: БПЛА пролетел мимо Николаевки, направляясь в сторону Полтавы. Киевская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Переяслава. УАБы в Запорожскую область. УАБы в Донецкую и Харьковскую области. Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча курсом на запад Реактивный БПЛА на Кривой Рог с юга. Полтавская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Глобино/Семеновки. Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской и Донецкой областям
Ровенская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Клесова/Сарн.
Реактивные БПЛА на севере Житомирской области, следуют в сторону Ровенской области.
Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру с северо-востока.
Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Олишевки/Козельца.
Кировоградская область: БПЛА направляется в сторону Ингулецкого.
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча.
Винницкая область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Шаргорода.
Киевская область: Бандероль направляется в Белую Церковь.
Киевская область: Бандероль направляется в Кагарлык.
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ладыжина и Тульчина.
Киевская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Димера.
БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.
УАБы на севере Харьковской области.
Полтавская область: Бандероль направляется в Хорол.
Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру с северо-востока.
Бандероль мимо Кременчугского водохранилища, курсом на Черкассы.
Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Славутича
Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в Винницкую область (Песчанка, Чечельник).
Реактивные БПЛА на юге Харьковской области, курс на запад.
Бандероль с доставкой в Кременчуг.
Днепропетровская область: Бандероль направляется в Каменское.
БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга.
Бандероль, отправленная в Балаклею.
Ракета летит в сторону Андреевки.
Ракета летит в сторону Чугуева.
УАБ в Запорожье.
Полтавская область: БПЛА пролетел мимо Николаевки, направляясь в сторону Полтавы.
Киевская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Переяслава.
УАБы в Запорожскую область.
УАБы в Донецкую и Харьковскую области.
Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча курсом на запад
Реактивный БПЛА на Кривой Рог с юга.
Полтавская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Глобино/Семеновки.
Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской и Донецкой областям