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24 Канал Новости Украины Террор со стороны российских дронов не прекращается: где сейчас есть угроза
8 ноября, 21:22
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Террор со стороны российских дронов не прекращается: где сейчас есть угроза

София Рожик

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

22:32, 08 ноября

Ровенская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Клесова/Сарн.

22:23, 08 ноября

Реактивные БПЛА на севере Житомирской области, следуют в сторону Ровенской области.

22:23, 08 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру с северо-востока.

22:17, 08 ноября

Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Олишевки/Козельца.

22:17, 08 ноября

Кировоградская область: БПЛА направляется в сторону Ингулецкого.

22:16, 08 ноября

Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча.

22:15, 08 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Шаргорода.

22:15, 08 ноября

Киевская область: Бандероль направляется в Белую Церковь.

22:10, 08 ноября

Киевская область: Бандероль направляется в Кагарлык.

22:09, 08 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ладыжина и Тульчина.

22:04, 08 ноября

Киевская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Димера.

22:02, 08 ноября

БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.

21:58, 08 ноября

УАБы на севере Харьковской области.

21:50, 08 ноября

Полтавская область: Бандероль направляется в Хорол.

21:49, 08 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру с северо-востока.

21:48, 08 ноября

Бандероль мимо Кременчугского водохранилища, курсом на Черкассы.

21:44, 08 ноября

Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Славутича

21:43, 08 ноября

Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в Винницкую область (Песчанка, Чечельник).

21:42, 08 ноября

Реактивные БПЛА на юге Харьковской области, курс на запад.

21:36, 08 ноября

Бандероль с доставкой в Кременчуг.

21:34, 08 ноября

Днепропетровская область: Бандероль направляется в Каменское.

21:31, 08 ноября

БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга.

21:18, 08 ноября

Бандероль, отправленная в Балаклею.

21:15, 08 ноября

Ракета летит в сторону Андреевки.

21:14, 08 ноября

Ракета летит в сторону Чугуева.

21:14, 08 ноября

УАБ в Запорожье.

21:08, 08 ноября

Полтавская область: БПЛА пролетел мимо Николаевки, направляясь в сторону Полтавы.

21:07, 08 ноября

Киевская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Переяслава.

21:00, 08 ноября

УАБы в Запорожскую область.

20:52, 08 ноября

УАБы в Донецкую и Харьковскую области.

20:50, 08 ноября

Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча курсом на запад

20:44, 08 ноября

Реактивный БПЛА на Кривой Рог с юга.

20:41, 08 ноября

Полтавская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Глобино/Семеновки.

20:34, 08 ноября

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

20:25, 08 ноября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской и Донецкой областям

 