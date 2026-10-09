Россия бьет по Украине беспилотниками: какие города находятся под прицелом
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор беспилотниками. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашей области звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижением российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА на западе Полтавской области. населенный пункт Гребинка Днепр: БПЛА в направлении города Радомышль Реактивный БПЛА в Житомирской области в направлении Житомира Реактивный БПЛА в Житомирской области в направлении Коростеня Новая группа реактивных БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области Реактивный БПЛА в Николаевской области, курс – Новая Одесса Реактивный БПЛА на севере Киевской области, направляющийся в сторону Житомирской области Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад Реактивный БПЛА в Николаевской области, курс на Вознесенск
Реактивный БПЛА на западе Полтавской области. населенный пункт Гребинка
Днепр: БПЛА в направлении города
Радомышль
Реактивный БПЛА в Житомирской области в направлении Житомира
Реактивный БПЛА в Житомирской области в направлении Коростеня
Новая группа реактивных БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области
Реактивный БПЛА в Николаевской области, курс – Новая Одесса
Реактивный БПЛА на севере Киевской области, направляющийся в сторону Житомирской области
Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад
Реактивный БПЛА в Николаевской области, курс на Вознесенск