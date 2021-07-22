Карта Украины с отграниченным Крымом на сайте Олимпиады: в МИД уже отреагировали на ситуацию

На официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио границы Украины изображены с отделенным Крымом. В МИД заверили, что уже выясняют ситуацию.

Карта Украины без Крыма возникла во всплывающем окне Olympics Cheer Zone. Там между материковой частью Украины и Крымом – граница.

Заметьте Украина не будет пересматривать геополичний вектор, – МИД о противоречивом заявление Арестовича

В МИД выясняют ситуацию

В комментарии 24 каналу пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал, что им известно о ситуации. Сейчас в ведомстве разбираются.

МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации, – заявил Николенко.

Также в министерстве заверили, что сейчас это единственная информация по инциденту.

Что известно о карте Украины на сайте Олимпиады