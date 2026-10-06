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24 Канал Новости Украины Россия запустила "Шахеды" и подняла стратегическую авиацию, в Киеве – взрывы: где существует угроза
6 октября, 21:32
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Россия запустила "Шахеды" и подняла стратегическую авиацию, в Киеве – взрывы: где существует угроза

Татьяна Бабич

Вражеские войска продолжают воздушный террор над Украиной. Из-за угрозы обстрела в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отслеживает передвижения российских дронов и рассказывает о главном, что касается атаки.

Что известно о российском обстреле?

Призываем вас позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Берегите себя!

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

21:31, 06 октября

Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Затоки.

21:24, 06 октября

Черкасская область: группа реактивных БПЛА в направлении Звенигородки.

21:16, 06 октября

УАБы в Днепропетровскую область.

21:13, 06 октября

В Киеве действуют силы ПВО.

21:00, 06 октября

Группа реактивных БПЛА пролетела мимо Киевского водохранилища по курсу Вышгород/Киев.

20:51, 06 октября

БПЛА над Запорожьем с юга.

20:48, 06 октября

УАБы в Харьковскую область.

20:48, 06 октября

Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга.

20:47, 06 октября

Реактивный БПЛА из Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

20:46, 06 октября

Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.