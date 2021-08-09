На картах Apple в Украине Чечню обозначили как "Чеченская Республика Ичкерия"

Чеченская Республика, входящая в состав России, на картах Apple Maps обозначена как "Чеченская Республика Ичкерия". Это непризнанное самопровозглашенное государство, которое в Кремле считают террористическим.

Такую карту показывает приложение пользователям iOS украинском языке. В то же время, если переключить язык на русский, то появится привычное название – Чечня.

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Чеченская Республика Ичкерия на картах Apple

Особое метку Чечни на картах заметили пользователи в соцсетях. Оказалось, что на самом деле на картах Apple Maps отметки этой республики отличаются в зависимости от языка ввода и настроек приложения Карты.

Если в настройках выбрать "только на украинском", при поиске на картах Чечни приложение перенаправлять на карту, подписанную как "Чеченская Республика Ичкерия".



Чеченская Республика Ичкерия на картах на украинском / Скриншот 24 канала

Если же метку "только на украинском" снять, то при аналогичном поисковом запросе будет переводить на страницу с подписью Чечня.



Чечня на картах на русском языке / Скриншот 24 канала

Если же латиницей ввести "Ichkeriya" то поисковый запрос перенаправит на метку "Чечня" в русской версии.

Что известно о Чеченской Республике Ичкерии

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