"Путин бросил страну" и "россияне – насильники": в OpenStreetMap появились новые топонимы Москвы

В информационном пространстве идет сопротивление российской вооруженной агрессии против Украины. Так, карту Москвы в OpenStreetMap разрисовали названиями, которых она заслуживает.

Неизвестные пользователи интернета решили рассказать правду о российской столице – центре принятия преступных решений. На картах веб-картографического проекта OpenStreetMap сменили географические названия объектов Москвы.

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Показали подлинное лицо столицы агрессии

Самоуверенная Москва в мгновение ока превратилась в голого короля. "Прославленная" как мощный культурный и исторический центр России и Европы, названная "белокаменной", "золотоглавой", "третьим Римом", она внезапно предстала во всей своей убогости.

Так, анонимные пользователи OpenStreetMap решили напомнить, какие ассоциации Москва вызывает у обычного человека сегодня.

: OpenStreetMap – бесплатная географическая база данных. Каждый зарегистрированный пользователь может изменять карту.

Они сменили географические названия отдельных объектов, улиц, скверов на более современные и правдивые. Так, теперь в российской столице появились такие топонимы, как "Рубль сд*х", "Рашка сд*хает", "Д*хлых россиян более 250 тысяч на СВО", "Путин бросил страну", "Россияне насилуют женщин". Особенно от новых надписей изобилует центр города.

По состоянию на 18.00 21 августа надписи на карте остаются актуальными.

Москву расписали правдой о войне / Фото скриншоты OpenStreetMap

Скандал с картой

Недавно случился очередной скандал, связанный с картой. В него попал самый популярный ютубер мира MrBeast. 19 августа он опубликовал ролик "Каждая страна на земле сражается за 250 000 долларов". В нем была показана карта, на которой Крым изображен как часть России.

Пока блогер никак не отреагировал на ситуацию, а в видео Крым – до сих пор российский.

Ранее MrBeast пожертвовал беженцам из Украины гуманитарной помощи на сумму 3 миллиона долларов. Вероятно, карта в ролике стала ошибкой продакшена.