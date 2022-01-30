Картина становится тревожнее, – Джонсон призвал Россию "избежать катастрофического вторжения"

30 января 2022 , 13:54
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Источник:

твиттер Бориса Джонсона

Борис Джонсон заявил, что на этой неделе начальники оборонных ведомств проинформировали его о ситуации вблизи границы с Украиной. Политик подчеркнул: картина становится тревожнее.

Премьер-министр Великобритании Джонсон обратился к России. Он призвал страну-агрессора к переговорам и "избежать катастрофического вторжения".

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Картина становится все тревожнее – я продолжаю призывать Россию к переговорам и избежанию безрассудного и катастрофического вторжения,
– подчеркнул Джонсон.

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