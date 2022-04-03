Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

Важно Чего еще бояться после Бучи, Ирпеня, Гостомеля, – Подоляк обратился к лидерам Европы

По словам Арестовича, Буча, Ирпень и Гостомель являются картинкой из постапокалиптического фильма ужасов.

Среди уже найденных жертв преступлений российских войск – изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди и мужчины. У многих из них завязаны руки, следы пыток. Убиты они выстрелами в затылок,

– констатировал Арестович.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что все эти факты учтет и прокуратура Украины, и международные уголовные суды.

Добавим, что на днях в освобожденном городе Буча, что на Киевщине, обнаружили братскую могилу на почти 300 человек. По словам мэра, к сожалению, мертвые люди лежат на улицах города.

Утренний брифинг Алексея Арестовича: смотрите видео