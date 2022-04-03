Про це сказав радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

Важливо Чого ще боятися після Бучі, Ірпеня, Гостомеля, – Подоляк звернувся до лідерів Європи

За словами Арестовича, Буча, Ірпінь та Гостомель є картинкою з постапокаліптичного фільму жахів.

Серед вже знайдених жертв злочинів російських військ – зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди та чоловіки. У багатьох з них зав'язані руки, сліди катувань. Вбиті вони пострілами у потилицю,

– констатував Арестович.

Радник очільника Офісу Президента наголосив, що всі ці факти врахує і прокуратура України, і міжнародні кримінальні суди.

Додамо, що днями у звільненому місті Буча, що на Київщині, виявили братську могилу на майже 300 людей. За словами мера, на жаль, мертві люди лежать на вулицях міста.

Ранковий брифінг Олексія Арестовича: дивіться відео