Картину Марии Примаченко продали с аукциона за 500 тысяч долларов: деньги пойдут на нужды ВСУ

На аукционе за 500 тысяч долларов продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли около четвертого энергоблока".

Благотворительный фонд Сергея Притулы провел аукцион для помощи Вооруженным Силам Украины.

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В итоге победу в аукционе одержал участник №35 – он предложил за картину Марии Примаченко 500 тысяч долларов, когда стартовая цена была 5 тысяч долларов. Эти средства пойдут на помощь Вооруженным Силам Украины.

Что известно о картине

Мария Примаченко создала картину "Цветы выросли около четвертого энергоблока" в 1990 году.

Из-за российских войск в Киевской области сгорел историко-краеведческий музей, где хранились картины талантливой художницы. Однако часть работ удалось спасти местным жителям.

Картина "Цветы выросли около четвертого блока" относится к серии работ, которую художница посвятила Чернобыльской трагедии. Она принадлежала семейной коллекции коллекционера Игоря Понамарчука и историка искусства Дарьи Добриян. Женщина отметила, что их семья никогда бы не продавала это произведение, если бы не война.

Аукцион поддержала и семья Примаченко, отказавшаяся от роялти по продаже полотна в пользу украинской армии.

Что известно о спасении картин Мария Примаченко от российских оккупантов

На четвертый день полномасштабной войны российские оккупанты уничтожили музей с картинами Марии Примаченко. Однако впоследствии оказалось, что местные жители Иванкова на Киевщине, рискуя жизнью, спасли часть работ талантливой украинской художницы. Они решили спрятать ее работы.

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