Об этом 24 канала рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. На аукционе Art can help выставили 26 художественных работ, среди которых полотна выдающихся украинских художников. В частности, Ивана Марчука, художницы-модельерки из Бучи Любови Панченко, умершей в результате оккупации, и живописи Марии Примаченко.

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Картину продали за 120 тысяч долларов

Глава фонда "Вернись живым" отметил, что в целом это не первый их аукцион, но первый подобного формата.

"Картину Марчука продали, если не ошибаюсь, за 120 тысяч долларов, 50% из которых будут перечислены на фонд, остальные 50% пойдут владельцу, если я правильно помню. Но подробные итоги мы подведем позже, только вчера вечером (3 июня – 24 канал) он и завершился", – сказал Тарас Чмут.

За рекордную сумму продали картину "Сад соблазна". В пресс-службе аукционного дома Goldens, который и организовал соответствующее событие, рассказали, что это произведение из редкой серии натюрмортов Ивана Марчука.

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Этот аукцион стал выдающимся для дома и тем, что в ходе торгов был установлен новый рекорд на украинских аукционах среди произведений искусства современных украинских художников – именно произведение Ивана Марчука "Сад соблазна". До этого полотна живых украинских художников никогда еще не продавались на аукционах в Украине за такие суммы.

Примите во внимание! Сумма за картинку – 120 тысяч долларов вместе с налогами. Конечная ставка составила 100 тысяч долларов.

Что об аукционе сказал Иван Марчук

Художник Иван Марчук в своем фейсбуке отреагировал на аукцион в целом за час до завершения торгов.

"Убежден, что владелец получит наслаждение от произведения, а также удовольствие от причастности к благородной миссии поддержать нашу армию и страну в час большого бедствия, когда решается вопрос: быть или не быть украинской культуре и украинцам", - написал художник.

После свершения аукциона и фактически установления рекордной суммы за картинку "Сад соблазна" Иван Марчук написал: "Искусство должно преодолеть дикость".

К слову, ранее на аукционе продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли около четвертого энергоблока" за 500 тысяч долларов.

Тарас Чмут о благотворительном аукционе фонда "Вернись живым": смотрите видео