Про це 24 каналу розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. На аукціон Art can help виставили 26 мистецьких робіт, серед яких полотна видатних українських художників. Зокрема, Івана Марчука, художниці-модельєрки із Бучі Любові Панченко, яка померла внаслідок окупації, та живопис Марії Примаченко.

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Картину продали за 120 тисяч доларів

Голова фонду "Повернись живим" зазначив, що в цілому це не перший їхній аукціон, проте перший подібного формату.

"Картину Марчука продали, якщо не помиляюсь, за 120 тисяч доларів, 50% з яких буде перераховано на фонд, інші 50% підуть власнику, якщо я правильно пам'ятаю. Але детальні підсумки ми підведемо пізніше, тільки вчора ввечері (3 червня – 24 канал) він власне й завершився", – сказав Тарас Чмут.

За рекордну суму продали картину "Сад спокуси". У пресслужбі аукціонного дому Goldens, який й організував відповідну подію, розповіли, що цей твір з рідкісної серії натюрмортів Івана Марчука.

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Цей аукціон став визначним для дому і тим, що у ході торгів було встановлено новий рекорд на українських аукціонах серед творів мистецтва сучасних українських митців – саме твір Івана Марчука "Сад спокуси". До того полотна живих українських митців ще ніколи не продавалися на аукціонах в Україні за такі суми.

Зауважте! Сума за картинку – 120 тисяч доларів разом із податками. Кінцева ставка склала 100 тисяч доларів.

Що про аукціон сказав Іван Марчук

Художник Іван Марчук у своєму фейсбуці відреагував на аукціон в цілому за годину до завершення торгів.

"Маю переконання, що власник отримає насолоду від твору, а також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію й країну у годину великого лиха, коли розв'язується питання: бути чи не бути українській культурі й українцям", – написав художник.

Після звершення аукціону і фактично встановлення рекордної суми за картинку "Сад спокуси", Іван Марчук написав: "Мистецтво мусить здолати дикість".

До слова, раніше на аукціоні продали картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока" аж за 500 тисяч доларів.

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